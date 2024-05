Operação contra esquema de golpes a idosos é deflagrada na BA | A TARDE

Foi realizada nesta quinta-feira, 25, em Vitória da Conquista, uma operação para desarticular grupo criminoso que roubava documentos de pessoas em situação de vulnerabilidade, utilizando os dados para sacar benefícios, contratar empréstimos e ajuizar processos na Justiça.



Segundo informações da Polícia Civil, foram cumpridos mandados de busca e apreensão durante a operação, batizada de Pensione, no entanto não foi informada a quantidade.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, celulares, computadores, notebooks, pen drives, HDs externos e documentos foram apreendidos durante as diligências. O material apreendido será periciado pelos Departamentos de Inteligência Policial (DIP) e de Polícia Técnica (DPT).



A Polícia Civil destacou ainda que a prática da “Advocacia Predatória", onde advogados lesam clientes em situação de vulnerabilidade, fazendo com que as vítimas assinem procurações sem o conhecimento delas também é atribuída ao grupo investigado. A corporação afirmou que já existem indicativos de autoria dos crimes, e as investigações continuam para localizar os envolvidos e elucidar o caso.

Celulares, computadores, notebooks, pen drives, HDs externos e documentos foram apreendidos durante as diligências | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Idosos e pessoas com baixo grau de instrução são os principais alvos da organização criminosa. Duas ocorrências já estavam sendo investigadas pela DRFR de Conquista, onde as vítimas tiveram seus documentos falsificados e utilizados em processos judiciais, além de terem contas bancárias abertas em seus nomes, contração de empréstimos fraudulentos e saque de seus benefícios, gerando um prejuízo de R$ 300 mil.