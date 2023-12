Operação da PF mira maior contrabandista de armas da América do Sul | A TARDE

Diego Hernan Dirísio, considerado pela Polícia Federal como maior contrabandista de armas da América do Sul, é alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira, 5, com o objetivo de desarticular um grupo suspeito de entregar 43 mil armas para os chefes das maiores facções do país — Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho —, movimentando R$ 1,2 bilhão.

Ao todo são cumpridos 25 mandados de prisão preventiva, seis de prisão temporária e 52 mandados de busca e apreensão em três países: Brasil, Estados Unidos e Paraguai. As últimas informações são de que cinco envolvidos no esquema já estavam presos no Brasil e outros 15 no Paraguai.

Segundo a PF, de novembro de 2019 a maio de 2022, a empresa de Dirísio importou 7.720 pistolas de uma fabricante na Croácia, bem como a compra e venda de 2.056 fuzis produzidos na República Techa e mais cinco mil rifles, pistolas e revólveres produzidos na Turquia. 1.200 pistolas também foram importadas de uma fábrica na Eslovênia — um total de 16.669 armas.

A estimativa é que desde o início das investigações, a empresa investigada importou cerca de 43 mil armas para o Paraguai movimentando em 3 anos cerca de R$ 1,2 bilhão. Neste período foram realizadas 67 apreensões que totalizam 659 armas apreendidas no território brasileiro, apreensões estas realizadas em 10 Estados da federação: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Ceará.

A Justiça da Bahia, que conduz a operação, determinou que os alvos de prisão que estiverem no exterior sejam incluídos na lista vermelha da Interpol e que, se forem presos, sejam extraditados para o Brasil.