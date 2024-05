Operação da PM apreende 20 armas em 24h em toda a Bahia | A TARDE

A Operação Força Total, da Polícia Militar (PM-BA), apreendeu 20 armas, nesta terça-feira, 30, em toda a Bahia. A informação foi divulgada na manhã desta quarta, 1º, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

De acordo com os dados levantados, além das armas, as equipes policiais ainda cumpriram nove mandados de prisão e prenderam em flagrante delito 29 indivíduos.

As ações visam a ampliação do policiamento no estado, a apreensão de drogas e armas de fogo e o cumprimento de mandados de prisão expedidos pela justiça.



Em todas as 24 edições baianas da Força Total, a operação realizou apreensão de 525 armas de fogo, em 834 prisões em flagrante, o cumprimento de 319 mandados de prisão em todo o estado e a recuperação de 405 veículos com restrição de furto/roubo.