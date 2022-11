Operação da Polícia Federal combate crimes de abuso sexual infantil

A Polícia Federal, no âmbito da 'Operação Teseu Digital' de combate ao abuso sexual infantil, realiza buscas com o objetivo de obter elementos complementares de prova sobre a prática de delito de produção, divulgação, e direção de cenas de pornografia envolvendo crianças e ou adolescentes. A investigação foi iniciada a partir da identificação, em 2018, de um usuário de rede social que se fazia passar por menina para, em contato com meninos jovens e crianças, demandar a troca de imagens pornográficas.

No curso da apuração, foi possível identificar, então, por intermédio de novos relatórios encaminhados pelo NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children - Organização não governamental apoiada pelo Governo Americano) que havia, além do investigado originalmente identificado na Bahia, outros usuários da mesma rede social nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo, que estavam utilizando o mesmo método de falsa identidade em rede social, para vitimar muitos outros jovens meninos, expondo-lhes em abusos sexuais. Assim, a investigação se tornou mais complexa, logrou identificar muitas vítimas e os usuários da rede social que realizavam a conduta criminosa nos outros estados da federação, além de encontrar outros dois possíveis investigados nesta capital.

Foram, então, viabilizados mandados judiciais de busca e apreensão para os endereços dos investigados de modo que, nesta data, são cumpridos 05 mandados de busca e apreensão em Salvador/BA, Madre de Deus/BA, Catuípe/RS e São Paulo/SP, com a participação de 22 policiais no Brasil, com o fito de arrecadar provas e interromper as práticas ilícitas, identificando, se possível, outras vítimas de abusos sexuais infantis.

A partir desta quinta-feira, 17, as investigações seguem o curso para análise do material apreendido de modo a culminar com a responsabilização dos criminosos.