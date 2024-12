Operação Descobrimento: Polícias Civil e Militar realizam ações contra tráfico na Bahia

Operação tem seu início no sul da Bahia - Foto: Divulgação | Policia Civil

A Operação Descobrimento, foi deflagrada nos municípios de Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro, no sul da Bahia, nessa terça-feira, 26. A ação da Polícia Civil, apoiada pela Polícia Militar, tem com objetivo cumprir 23 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão, focando combater o tráfico de drogas e a violência. Além disso, a operação visa a captura de suspeitos de homicídios, além de apreender armas de fogo e entorpecentes.

Durante o primeiro Simpósio Internacional de Comunicações Críticas, Heloísa Brito, delegada-geral da Polícia Civil, falou com o Portal A TARDE sobre essa operação. "Já tivemos sete pessoas presas, as equipes estão em campo ainda para dar também uma resposta, porque a gente está tendo uma área de muito conflito".

"São 35 equipes da Polícia Civil, 35 equipes da Polícia Militar, onde nós estamos dando cumprimentos a vários mandados. Essa é a dinâmica mesmo, inclusive, preceituada pelo nosso secretário de integração entre as forças policiais", concluiu a delegada.

Os mandatos foram expedidos pelas investigações conduzidas pelas Delegacias Territoriais de Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro. A ação é de um esforço em conjunto do Departamento de Polícia do Interior (DEPIN), das Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) de Eunápolis, Teixeira de Freitas, Ilhéus, Itabuna, Brumado, Itapetinga e Guanambi, além da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sudoeste/Sul), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e de guarnições especializadas da Polícia Militar.