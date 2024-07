Operação em chamas apreende fogos de artifícios irregulares

Ação tem a participação da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Foi deflagrada, nesta quarta-feira, 18, a Operação Em Chamas, com o objetivo de fiscalizar estabelecimentos que vendem fogos e artifício. A operação foi feita em conjunto com a Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC) da Polícia Civil da Bahia em estabelecimentos nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus.

Nos municípios do interior, 55 mil materiais foram apreendidos, três fábricas clandestinas que produziam fogos de artifício foram desativas e nove barracas foram multadas.

Em Salvador, a operação se concentrou em estabelecimentos na Avenida Paralela e na Feira de São Joaquim, onde foram localizados 165 mil materiais artesanais e industrializados, com a data de validade vencida. Cinco barracas foram multadas.

A ação tem a participação da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), do Departamento de Polícia do Interior (Depin), do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 6ª Região Militar (6ª RM/SFPC), do Departamento de Polícia Técnica (DPT), do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e da Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon). O material apreendido vai ser peririciado e em seguida incinerado.