Operação em Feira de Santana prende três integrantes de facção | A TARDE

Uma operação da Polícia Civil em Feira de Santana, deflagrada na quinta-feira, 6, resultou na prisão de três pessoas, no cumprimento de sete mandados de busca e apreensão e na localização de armas e drogas.

Segundo a Polícia Civil, a diligências foram realizadas por equipes da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (CATI/Sertão), da 2ª Delegacia Territorial (DT) e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), de Feira de Santana, no bairro Chácara São Cosme.

Uma pistola 380, duas espingardas, um revólver calibre 38, porções de maconha, crack e cocaína, 32 munições, dois carregadores de pistola, duas balanças, uma máquina de cartão, 48 pinos vazios e diversas embalagens plásticas para acondicionar drogas, uma micro câmera, dois celulares e um cartão bancário foram apreendidos durante a ação.

Os presos vão responder por tráfico de drogas e posse ilegal de arma fogo e munições. O material apreendido foi encaminhado para a perícia e as ações policiais terão desdobramentos, com o objetivo de identificar e localizar outros envolvidos com grupos criminosos.

