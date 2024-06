Esposa de PM descobre traição e incendeia carro em motel na Bahia | A TARDE

Um carro foi incendiado, na noite da última quarta-feira, 5, dentro de um motel no bairro de Itinga, que fica na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Informações preliminares apontam que o incêndio teria acontecido após uma mulher flagrar seu marido com uma amante no estabelecimento. O homem, inclusive, seria um agente da Polícia Militar (PM-BA).

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram conter as chamas no local. Não houve nenhum registro de feridos.

