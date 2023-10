Operação Força Total reforça segurança nas 417 cidades baianas | A TARDE

A Polícia Militar da Bahia realiza, nesta quarta-feira, 4, 13ª edição da Operação Força Total nos 417 municípios baianos.

No acumulado das 12 edições anteriores, a operação resultou na apreensão de 224 armas de fogo, na prisão de 395 pessoas, no cumprimento de 158 mandados de prisão e na recuperação de 200 veículos com restrição de furto ou roubo.

Os pms atuam a pé, em viaturas (carros, motos e bases móveis), cavalos e aeronaves nas zonas urbanas e rurais em todo o estado. A operação segue até às 22h de hoje.