Operação Força Total resultou em 36 prisões em flagrante na Bahia | A TARDE

A Polícia Militar da Bahia realizou a 13ª edição da Operação Força Total, na quarta-feira, 5, nos 417 municípios baianos. O relatório final apresentou os dados oficiais da operação realizada pela PM.

Ao todo, a PM abordou mais de 69 mil pessoas e mais de 39 mil veículos (carros e motos), resultando na apreensão de 27 armas de fogo, na recuperação de 22 veículos com restrição de furto ou roubo, na prisão em flagrante de 36 pessoas e no cumprimento de 16 mandados de prisão.

A Operação Força Total, no acumulado das 13 edições, já retirou 251 armas de fogo de circulação, prendeu 431 criminosos em flagrante e recuperou 222 veículos. As ações desempenhadas pela PM também resultaram no registro de 262 termos circunstanciados de ocorrência (TCOs), na apreensão de 87 adolescentes e no cumprimento de 174 mandados de prisão nos 417 municípios baianos.