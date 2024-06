Operação interestadual desarticula grupo suspeito de sequestro | A TARDE

Um grupo criminoso foi desarticulado durante operação interestadual contra os crimes de extorsão mediante sequestro, na manhã desta terça-feira, 4, nos estados da Bahia e de Pernambuco.

Os crimes aconteceram na capital baiana e na Região Metropolitana de Salvador (RMS), no primeiro semestre deste ano. No dia 12 de janeiro, uma vítima foi sequestrada na região do bairro do Garcia, em Salvador. Os autores entraram em contato com a família exigindo o pagamento de resgate, que foi realizado, mas a vítima segue desaparecida.

No dia 8 de março, no município de Camaçari, na RMS, foi registrado um segundo sequestro. De acordo com a polícia, as características deste crime foram semelhantes ao primeiro. Houve o pagamento de resgate, sem a liberação da vítima. Nesse caso, o corpo do homem foi localizado cinco dias após o sequestro, com sinais de violência e marcas de tiros.

As investigações da DAS apontaram que as contas para onde o dinheiro dos resgates foi transferido estavam registradas em Pernambuco e pertenciam a um homem preso por homicídio em Parnamirim, onde foi cumprido o mandado.

As ações também apontaram para a participação de dois ex-policiais militares da Bahia, que já foram demitidos e cumprem processos punitivos da Instituição. Dois mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos no bairro Jardim das Margaridas, em Salvador, e no município de Recife. Os presos seguem à disposição do Poder Judiciário.

Publicações relacionadas