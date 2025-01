Operação Réveillon amplia policiamento com esquema especial na Bahia

Ações vão ser intensificadas nos principais pontos turísticos, grandes eventos e em locais de queima de fogos - Foto: Divulgação | PM-BA

Um planejamento especial preparado para viabilizar maior segurança aos baianos e turistas durante os festejos de final de ano. Trata-se da Operação Réveillon, preparada pela Policia Militar da Bahia (PM-BA), o que reforça mais o policiamento já atuante com a Operação Verão.

As ações vão ser intensificadas nos principais pontos turísticos, grandes eventos e em locais de queima de fogos, sobretudos nas regiões com maior concentração de pessoas, bem como nas rodovias estaduais.

Em Salvador vão ser realizados festejos de réveillon em bairros como Piatã, Barra e Boca do Rio, que vão contar com reforço operacional. A PM também vai ter atenção especial com as estações de transbordo, rodoviária, ferry boat, aeroporto internacional e na parte externa das estações de metrô, inclusive nos horários de funcionamento especial previstos para o período.

O Festival da Virada, que vai ser realizado entre 27 a 31 de dezembro na Arena “O Canto da Cidade”, na Boca do Rio, vai contar com 3.254 policiais militares em todos os dias de festa. O efetivo vai estar distribuído em patrulhas com o suporte de 13 Postos Elevados de Observação (PEO) e dois portais de abordagens nos acessos ao evento, com detectores de metais e câmeras de reconhecimento facial da SSP. No entorno da festa o emprego de viaturas em rondas, cavalos e drones para o monitoramento aéreo do policiamento e do público presente vai ser intensificado.

O Festival da Virada reúne o efetivo do Comando de Policiamento Regional da Capital, Atlântico (CPRC-A), Comando de Policiamento em Missões Especiais (CPME), Comando de Policiamento de Apoio Operacional (CPAp) e Comando de Policiamento Especializado (CPE).

Ainda em Salvador, o policiamento vai ser reforçado no evento "Pôr do Som", realizado tradicionalmente no Farol da Barra no primeiro dia do ano.

Rodovias estaduais

O Comando Especializado de Policiamento Rodoviário (CEPRv), que envolve o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e as Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário (CIPRv) de Itabuna, Brumado e Barreiras vai ampliar as abordagens preventivas e as ações de fiscalização da ingestão de bebida alcóolica aliada à direção, do porte obrigatório dos documentos (condutor e veículo), do respeito às leis de trânsito em geral e da velocidade máxima permitida com a utilização de radares.

No interior do Estado, a corporação vai reforçar a atuação por causa do acréscimo de público nos locais de festa em um planejamento em que todas as regiões do estado são contempladas por tropas convencionais e especializadas da PMBA.

Os principais destinos turísticos na alta estação também vão contar com o reforço das ações ostensivas da Polícia Militar para levar segurança a baianos e turistas na chegada do novo ano.