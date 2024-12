Operação Verão: PMBA recebe 727 fuzis e reforça segurança no estado

Foram entregues ainda sete motos aquáticas, nove quadriciclos, quatro carretas-moto e quatro carretas-quadriciclo - Foto: Divulgação | PMBA

Foi lançada nesta quarta-feira, 4, pela Polícia Militar (PMBA), a Operação Verão 2024-2025. Na oportunidade foram entregues à corporação 200 viaturas, 727 fuzis e 1.798 coletes balísticos. Simultaneamente, a PM lançou a Operação Via Magna, com reforço do policiamento nas áreas de grande circulação.

Na solenidade, que teve a presença do governador Jerônimo Rodrigues, foram entregues equipamentos para a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Das 200 viaturas entregues à Polícia Militar, foram 180 motocicletas, sete caminhonetes, quatro veículos, cinco bases móveis, quatro quadriciclos para unidades de policiamento da capital, RMS e interior do estado num investimento da ordem de R$ 10,5 milhões com recursos oriundos de emenda da Bancada Federal, do Ministério de Justiça e Segurança Pública e de convênio com o Detran.

Foram entregues ainda sete motos aquáticas, nove quadriciclos, quatro carretas-moto e quatro carretas-quadriciclo para companhias ambientais na capital e no interior.

A Operação Verão tem como principal característica o emprego do policiamento ostensivo e preventivo através de ações de presença, visando debelar práticas criminosas durante a estação do verão, por ser um período onde há aumento considerável do número de pessoas em férias e afins, bem como do alto fluxo de turismo e visitações.

Operação Via Magna

A Operação Via Magna será realizada em pontos estratégicos de grandes corredores de tráfego da capital, de Lauro de Freitas e trecho da BA-099 até o pedágio, contribuindo para o fortalecimento das atividades de policiamento ostensivo e consequente melhor qualidade na segurança pública. O reforço do policiamento acontecerá durante a noite e madrugada, sob o comando da major Martha Carmo.