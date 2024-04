Operário morre após sofrer descarga elétrica ao desligar betoneira | A TARDE

Um operário de 41 anos morreu após tomar um choque elétrico ao desligar uma betoneira em uma obra na noite de terça-feira, 19, na zona rural da cidade de Serra Dourada, no oeste da Bahia.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Gilson de Souza Jesus. Outro funcionário viu o momento em que a vítima sofreu a descarga elétrica, desligou o maquinário e acionou o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).



No entanto, quando chegaram na obra, os funcionários do Samu constataram o óbito de Gilson de Souza. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi ao local e fez a remoção do corpo.