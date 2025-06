Ordem de serviço do sistema emergencial de transporte público é assinado pelo governo

Caetano é prefeito de Camaçari - Foto: Patrick Abreu

A Prefeitura de Camaçari, através da Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STT), avança na implantação do sistema emergencial de transporte público coletivo. Nesta sexta-feira, 30, durante ato realizado no auditório da Secretaria de Governo (Segov), foi assinada a ordem de serviço para a contratação da empresa de transporte.

Após a assinatura, a empresa tem até 20 dias para iniciar a operação e colocar os ônibus para circular na sede, orla e zona rural.

O sistema emergencial contará com 28 roteiros, alcançando 47 localidades, com ônibus circulando de segunda a sexta-feira, bem como aos sábados, domingos e feriados. A frota possui 45 veículos, sendo 15 micro-ônibus e 30 ônibus convencionais. Mesmo sendo uma medida temporária, o governo municipal trabalhou para garantir a qualidade do transporte, com ônibus equipados com ar-condicionado, elevador para PCD (Pessoa com Deficiência) e Wi-Fi.

Durante os meses de execução emergencial, o valor da tarifa será congelado, permanecendo o que já era praticado anteriormente: R$ 5, para a sede; R$ 5,30 para a Orla 1 (Arembepe, Jauá e Abrantes) e R$ 7 para a Orla 2 (Barra do Pojuca à Barra do Jacuípe). Crianças até 5 anos não pagam passagem. A gratuidade também contempla idosos, PCD’s e outros públicos determinados conforme previsto em lei.

A sistematização ainda contará com bilhetagem eletrônica, com previsão de emissão de 45 mil cartões de passagens, identificação padronizada e fiscalização contínua pela STT, inclusive com aferição da qualidade dos serviços. O órgão terá uma central de monitoramento para saber a localização em tempo real do ônibus.

O início da operação contará com 70% da frota total de veículos em até 20 dias e 100% em até 30 dias, contados da ordem de serviço.

O sistema de transporte público em Camaçari estava paralisado desde novembro de 2024, período de vencimento do antigo contrato, que não foi renovado durante a gestão anterior. Ao assumir o Executivo, a atual administração encontrou a cidade sem transporte e desde janeiro tem empreendido esforços para a resolução do problema. Em fevereiro, o governo encaminhou à Câmara Municipal de Vereadores o projeto de lei n°1.175/2025, que prevê subsídio na prestação regular e eficiente do serviço, aprovado por unanimidade na Casa.

“Está assinado o contrato. Vamos ter esse momento emergencial de seis meses, podendo prorrogar por mais seis meses. Amanhã, a gente já começa a trabalhar o processo da concessão, e depois de um ano a gente vai trabalhar para fazer uma nova licitação, e futuramente fazer a concessão do transporte público do município de Camaçari de maneira permanente. Agradecer também à Câmara de Vereadores, que nos concedeu esse subsídio. Nosso objetivo é valorizar o povo, é garantir os direitos cada vez mais”, afirmou o prefeito Luiz Caetano.

| Foto: Patrick Abreu

Edmilson Sousa, diretor-superintendente da STT, reforçou o compromisso do órgão. “Encontramos a cidade sem transporte público, as pessoas sem direito de ir e vir. Desde janeiro estamos na luta para solução para esse problema. Tivemos várias reuniões com o Ministério Público, com empresários, vereadores para chegar até aqui. Sabemos que não é o suficiente, mas existe o compromisso e empenho para que futuramente seja assinado o contrato oficial”, projetou.

O vereador e líder do governo, Tagner Cerqueira, enalteceu a unidade entre Executivo e Legislativo. "Foi um esforço coletivo. A prefeitura convocou a Câmara de Vereadores de forma extraordinária e a Câmara atendeu esse pleito. Feliz em ver que em pouco tempo, cerca de quatro meses, conseguimos junto com o Ministério Público, o município, o Executivo e o Legislativo estar aqui hoje concretizando a realização desse sonho, a resolução emergencial desse problema crônico e que, futuramente, iremos solucionar de forma efetiva", disse.