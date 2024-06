OSID realiza a entrega do Prêmio Empresas DuBem nesta quinta | A TARDE

As Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) promovem nesta quinta-feira, 6, a cerimônia de entrega do Prêmio Empresas DuBem, iniciativa que visa homenagear as empresas que mais se destacaram ao longo do ano de 2023 em ações de apoio à instituição fundada por Santa Dulce dos Pobres – entidade que acolhe hoje mais de 3 milhões de pessoas por ano na Bahia, em áreas como Saúde, Educação e Pesquisa Científica.

Durante o evento, que será realizado às 16h, no Teatro Sesc Casa do Comércio (Avenida Tancredo Neves), 79 empresas serão premiadas nas categorias Diamante, Ouro, Prata e Bronze, de acordo com o conjunto de iniciativas abraçadas em prol do legado de amor e serviço do Anjo Bom do Brasil.

Na edição deste ano, serão homenageados também grupos de comunicação e mídia que se destacaram na divulgação e perpetuação da obra da Mãe dos Pobres, além de parlamentares que contribuíram, através de emendas, para manutenção dos serviços prestados pela organização filantrópica.

A cerimônia

A cerimônia contará ainda com apresentação da Orquestra Santa Dulce, do Núcleo de Práticas Musicais, do Centro Educacional Santo Antônio (CESA) – unidade de educação das Obras Sociais Irmã Dulce que acolhe atualmente mais de 900 crianças e adolescentes em risco social. O núcleo musical da escola do Anjo Bom é realizado em parceria com o NEOJIBA - Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia. Também haverá apresentação do espetáculo de artes Todas por Todas, que integra as oficinas de dança, teatro, percussão e audiovisual oferecidas aos adolescentes através do Núcleo de Arte Educação do CESA.

Sobre o prêmio

Criado com o propósito da gratidão e do reconhecimento, o Prêmio Empresas DuBem destaca iniciativas que refletem a solidariedade, a cooperação, a amizade e a parceria, valores tão presentes na trajetória da freira baiana que dedicou sua vida aos mais necessitados. “Essa premiação é uma forma das Obras Sociais Irmã Dulce prestigiarem, agradecerem e certificarem parceiros que ao longo do ano passado, através do aporte de recursos em diversos projetos, permitiram com que a instituição seguisse transformando milhões de vidas”, ressalta a gestora de Captação de Recursos da OSID, Fagna Freitas.

As Obras Sociais Irmã Dulce abrigam hoje um dos maiores complexos de saúde do Brasil com atendimento 100% gratuito. Somente em 2023, a entidade alcançou a impressionante marca de 6,6 milhões de procedimentos ambulatoriais realizados.

Entre a população acolhida, estão pacientes oncológicos, idosos, pessoas com deficiência e com deformidades craniofaciais, pessoas em situação de rua, usuários de substâncias psicoativas e crianças e adolescentes em risco social. Fundada por Santa Dulce dos Pobres, a instituição dispõe de um amplo leque de projetos que beneficiam diversos públicos. Para conhecer estes e outros programas, basta acessar o site www.irmadulce.org.br. Já as empresas interessadas em fazer parte dessa corrente do bem podem entrar em contato através do e-mail [email protected].

