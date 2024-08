Paciente em surto incendeia unidade do Caps no interior baiano

Incêndio foi controlado por equipes da prefeitura com o auxílio de carros-pipa - Foto: Reprodução | Notícias de Santaluz

Uma unidade do Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas (Caps AD III), em Santaluz, foi atingida por um incêndio, neste sábado, 3. De acordo com informações iniciais, o fogo teria sido causado por um paciente em surto.

No momento do incidente, havia funcionários e dois pacientes no local. Ninguém ficou ferido. A secretária de Saúde do município, Lecia de Jesus Reis Silva, afirmou que investigações preliminares apontaram que as chamas começaram em um dos quartos do imóvel, que teve parte da estrutura danificada.

Leia mais

Idosa pelada é abandonada fora de casa pela própria filha em Camaçari



O incêndio foi controlado por equipes da prefeitura com o auxílio de carros-pipa. Apesar do incidente, a secretária garantiu que o funcionamento da unidade não será afetado.

“Já estamos providenciando a realocação da unidade para outro local, para garantir que os atendimentos continuem sem interrupção”, afirmou.