Paciente morre após queda em centro terapêutico evangélico

Local era clandestino e funcionava sem alvará sanitário - Foto: Divulgação | MP-BA

Um homem, identificado como Cícero dos Santos, de 54 anos, morreu na última terça-feira, 25, com indícios de traumatismo craniano. Ele era um dos pacientes do Centro de Recuperação Projeto de Instituição Evangelizar (Centro de Recuperação IDE), em Feira de Santana, que recentemente foi fechado após denúncias de maus-tratos a pacientes.

Segundo informações da TV Subaé, o paciente estava internado no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) desde o último dia 30 de maio. De acordo com a gestão do espaço, Cícero havia sofrido uma queda da própria altura. O homem chegou ao hospital com fraturas na face e no crânio.

No último dia 4, os administradores do Centro foram presos pelos crimes de extorsão, associação criminosa, tortura, sequestro e cárcere privados de idosos e pessoas com deficiência. Já no último dia 18, o Ministério Público da Bahia formalizou denúncias contra os suspeitos.

De acordo com a decisão do órgão estadual, os suspeitos também foram denunciados por maus-tratos e redução à condição análoga à de escravidão.

O local era clandestino e funcionava sem alvará sanitário. A operação cumpriu uma decisão Judicial que atendeu pedido do MP para interditar o local, onde foi constatada a prática de maus-tratos.



Os acusados

Os acusados João Tavares da Silva, que é responsável pelo Centro Terapêutico Projeto IDE; e Phillipe Brito da Silva, coordenador do espaço e filho de João Tavares; constrangeram duas vítimas, mediante grave ameaça, a contraírem empréstimos e a sacarem benefícios previdenciários para eles.