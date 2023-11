Padrasto é preso por suspeita de estuprar enteado autista na Bahia | A TARDE

Um homem foi preso na quarta-feira, 18, por suspeita de estuprar o enteado de 11 anos, na cidade de Jacobina, localizada no norte do estado da Bahia. Informações preliminares apontam que a criança abusada sexualmente possuía transtornos do espectro autista. O caso ocorreu no Conjunto Habitacional Cidade do Ouro.

De acordo com o relatório da ocorrência, uma conselheira tutelar presenciou o ato criminoso por meio de uma chamada de vídeo no Whatsapp. Ela entrou em contato com a Delegacia Territorial (DT) denunciando o caso.

Juntamente com os conselheiros tutelares, os investigadores se dirigiram imediatamente ao local da ocorrência. Ao chegarem no apartamento, encontraram o suspeito e o menor no local.

O suspeito foi preso em flagrante e todos os procedimentos pertinentes foram realizados. A Polícia Civil da cidade informou que o menino passou por exame de corpo de delito nesta quinta-feira, 19.

O crime e uma possível negligência da mãe das crianças são investigados pela Delegacia Territorial (DT) de Jacobina.