Pagamento por pix representa quase 10% da arrecadação da Embasa | A TARDE

Após seis meses de implementação em todo Estado, o pagamento das contas de água e esgoto via Pix já representa quase 10% da arrecadação da Embasa. A modalidade agiliza a informação da quitação do débito no sistema comercial da empresa, permitindo, em cerca de 30 minutos, que o cliente solicite serviços como religação, informação de pagamento para evitar cortes, emissão de certidões de adimplência, entre outros.

Para fazer o pagamento basta acessar o aplicativo do banco ou instituição financeira, buscar a opção “Pix”, selecionar a opção QR Code, escanear o QR Code que aparece na conta de água próximo ao código de barras e seguir com o pagamento.

Também é possível emitir a segunda via da conta com o QR Code Pix pelo WhatsApp (71) 9-9717-0999, Agência Virtual da Embasa e pelo teleatendimento 0800 0555 195.

Cuidados

De acordo com a gerente comercial da Embasa, Thalita Vieira, é importante utilizar o QR Code constante na conta e confirmar se no momento do pagamento aparecerá a Embasa como favorecida e o Citibank como banco vinculado.

A recomendação é sempre buscar os canais oficiais da empresa. É necessário atenção, pois resultados de pesquisas em buscadores da internet podem levar a links criados por fraudadores que simulam páginas de empresas públicas.