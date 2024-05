Pai de Santo é executado no meio da rua em Juazeiro | A TARDE

Um homem, identificado como Fredson Vieira da Silva, de 54 anos, foi assassinado a tiros, nesta terça-feira, 7, na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. O pai de santo foi atacado no bairro Tabuleiro, local onde fica o terreiro que ele liderava.

De acordo com informações preliminares, Pai Dinha havia saído para comprar ração quando um homem se aproximou e efetuou diversos disparos. Fredson foi atingido na cabeça e no tórax, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. O corpo do líder religioso foi velado no Terreiro Abassá de Bamburucema. A autoria e motivação são investigadas pela Polícia Civil.

