Pai e filho ciganos são atraídos para emboscada em Muririba | A TARDE

Pai e filho de origem cigana foram executados em um terreno baldio na manhã desta segunda-feira, 15, na cidade de Muritiba, no recôncavo baiano. De acordo com a polícia, os corpos de Genival da Gama, 46 anos, e Josival Cordeiro da Gama, 18, não estavam próximos, o que levanta a suspeita que um deles ainda tentou fugir.

A polícia investiga se os dois foram atraídos para o local e terminaram sendo vítimas de uma emboscada. O crime aconteceu no Loteamento Vila Laura, que fica no Centro, bem próximo do Fórum Criminal de Muritiba. Após os disparos, os assassinos foram vistos deixando o local. Câmeras de segurança deverão ajudar nas investigações. A motivação não foi informada.

Vídeo do local do crime: