Pai e filho colombianos são mortos a tiros no interior da Bahia

Pai e filho colombianos são mortos a tiros em Juazeiro - Foto: Divulgação e Reprodução |Redes Sociais

Três pessoas foram vítimas da criminalidade no município Juazeiro, no norte da Bahia, na sexta-feira, 1º. Dois colombianos, pai e filho, e uma mulher brasileira foram encontrados sem vida e com marcas de tiros pelo corpo dentro de uma casa pela polícia.

A Polícia Civil identificou as pessoas como Adrian Eliecer Restreto Toro, de 31 anos, e José Miguel Restrepo Ruiz, 13 anos, ambos colombianos. Além de Daniella Serode Macedo Almeida, de 36 anos, uma brasileira.

Segundo a PM, os três estavam no primeiro andar de uma casa que também funcionava como bar irregular, no bairro Coliseu. O Samu esteve no local e confirmou as mortes.

Os corpos serão levados para o Instituto Médico Legal (IML), para realização de necropsia. O caso está sob investigações da Polícia Civil.