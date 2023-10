Pai e filho são presos por tentativa de homicídio no interior da Bahia | A TARDE

Um homem de 58 anos e seu filho de 32 foram presos, na segunda-feira, 9, em Riachão do Jacuípe, durante cumprimento de mandados de prisão temporária por tentativa de homicídio. A prisão aconteceu no âmbito da Operação Virtude e foi efetuadas por investigadores da Delegacia Territorial (DT) do município.

O crime atribuído aos suspeitos ocorreu no dia 11 de setembro e a vítima, de 68 anos, permanece internada.

De acordo com o titular da unidade territorial, delegado Danilo de Andrade Ribeiro, as investigações apontam que o crime teria sido motivado por uma disputa de terras entre vítima e autores.

"Uma disputa de terras entre vítima e autores, que perdura por longos anos, já tendo gerado diversos conflitos, muitos deles registrados na DT de Riachão”, explicou o delegado.

Equipes da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha) e das Delegacias de Conceição do Coité, Valente e Pé de Serra participaram da ação. Pai e filho foram submetidos aos exames de lesões corporais e permanecem à disposição da Justiça.