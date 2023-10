Pai é preso suspeito de estuprar e engravidar a própria filha

Um homem foi preso no município de Caetité, no sudoeste da Bahia, suspeito de estuprar e engravidar a própria filha. Os abusos teriam acontecido no início deste ano, na zona rural do município. A prisão só acontceceu na terça-feira,19. As informações são do portal Achei Sudoeste.

De acordo com o portal Radar 030, a gravidez da criança foi descoberta após os familiares descobrirem os abusos e acionarem o Conselho Tutelar. Em um primeiro momento, um tio da menina foi apontado como suspeito, mas um exame de DNA apontou o pai da criança como o autor do crime.

A vítima confessou ter sido violentada pelo pai e constantemente ameaçada para não revelar os abusos. A criança deu à luz recentemente e está recebendo acompanhamento psicológico. O homem foi detido por policiais da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e encontra-se preso na Delegacia Territorial de Guanambi.