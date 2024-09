Pai, filho de 3 anos e um bebê recém-nascido morrem em incêndio na RMS

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um homem, uma criança de 3 anos e um bebê recém-nascido morreram carbonizados em um incêndio dentro de uma casa na noite desta sexta-feira, 31, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. As vítimas eram pai, filho e enteado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na noite de sexta e só foram totalmente debelado na manhã deste sábado, 31. As vítimas , que não tiveram os nomes divulgados, já estavam mortas quando os militares chegaram no local.

A mãe das crianças saiu da casa na noite de sexta-feira para buscar os outros quatro filhos, que estavam em uma igreja da região. Quando voltou, a casa já estava em chamas. O local ficou totalmente destruído.

Há a suspeita de que uma vela tenha causado o incêndio e, como a casa era de madeira, o fogo se espalhou rapidamente. Apesar disso, a perícia ainda não confirmou a causa do acidente.

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador. Como as crianças e o adulto foram carbonizados, a Polícia Civil informou que os corpos ainda não foram identificados formalmente.