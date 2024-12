País africano conhece experiência baiana de combate à fome

Delegação angolana reunida na Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Juazeiro - Foto: Thássio Ramos | BSF

Representantes do governo de Angola participam, em Juazeiro, de um intercâmbio de experiências sobre políticas públicas de convivência com o semiárido e sobre segurança alimentar e nutricional.

A abertura foi nesta segunda-feira, 18, no auditório da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). Ao longo da semana, a delegação vai explorar um conjunto de experiências no Brasil que já fomentam a segurança alimentar e nutricional e o direito humano à alimentação.

No maior estado do Nordeste, as ações desenvolvidas pelo governo, no âmbito do Programa Bahia Sem Fome e do Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), chamaram a atenção da delegação angolana, chefiada pelo secretário de Estado Fernando da Paixão André Manuel.

Ele destaca as semelhanças entre as regiões visitadas e o sul de Angola, onde as províncias de Cunene, Huila e Namibe enfrentam desafios climáticos e socioeconômicos semelhantes aos do semiárido baiano.

“A nossa pretensão aqui no estado da Bahia é compreender como o governo tem erradicado a fome, promovido a resiliência para as questões de produção alimentar e valorizado os produtos locais. Estamos representados por três províncias do sul de Angola e queremos levar daqui experiências para replicar em nossos territórios semiáridos”, explicou o secretário.

Manuel também mencionou o interesse em estreitar as relações institucionais e desenvolver protocolos de cooperação. “Queremos sair daqui com a possibilidade de que, algum dia, outras delegações de Angola possam vir ao estado da Bahia assinar protocolos ao mais alto nível, promovendo a segurança alimentar e valorizando as culturas locais. Faremos um caminho conjunto no sentido da erradicação da fome”, acrescentou.

Para o coordenador-geral do Programa Bahia Sem Fome, Tiago Pereira, é recíproco o interesse institucional em consolidar cooperações. “Temos todo o interesse de fortalecer as parcerias com os nossos irmãos de Angola para que possamos avançar no processo de desenvolvimento e emancipação da vida”, afirmou.

Além do combate à fome, o programa prioritário do governador Jerônimo Rodrigues busca gerar impactos duradouros por meio da valorização da agricultura familiar, da produção local e da integração de territórios com características climáticas e socioeconômicas semelhantes.

A programação segue ao longo da semana, com visitas técnicas a comunidades e iniciativas locais de Juazeiro e região. Na próxima sexta-feira, 22, Tiago Pereira, que também é secretário executivo do Grupo Governamental de Segurança Alimentar e Nutricional (GGSAN), estará em Maceió, no seminário de encerramento dessa missão no Brasil.