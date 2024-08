Parte de telhado de supermercado desaba em Mata de São João

Em fotos feitas por moradores, é possível ver o telhado completamente destruído - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Parte do telhado de um supermercado desabou na manhã desta quinta-feira, 8, por causa das fortes chuvas e intensidade dos ventos que atingiram a cidade de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador.

A informação foi confirmada pela assessoria da Cesta do Povo. Apesar da situação, não houve feridos.

Em fotos feitas por moradores, é possível ver o telhado completamente destruído. Vários produtos ficaram espalhados pelo chão e esmagados pelas telhas.

Uma equipe da engenharia da Cesta do Povo foi ao local e iniciou a troca do telhado do estabelecimento. A loja foi fechada e isolada para que o serviço seja feito.