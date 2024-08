Policial penal é preso por facilitar entrada de celular em presídio

Prisão aconteceu durante operação na manhã desta quinta - Foto: Reprodução

Um policial penal foi preso na manhã desta quinta-feira, 8, durante uma operação da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), no Conjunto Penal de Paulo Afonso, norte baiano. Ele estaria facilitando a entrada de celulares e drogas para internos.

Segundo as informações da Seap, a ação foi deflagrada por policiais penais do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP), em parceria com investigadores da 18ª Coordenação Regional de Polícia do Interior de Paulo Afonso (COORPIN) e cumpriu um mandado de prisão e busca e apreensão.

O mandado de prisão foi cumprido e o policial segue à disposição da justiça. As drogas e armas apreendidas foram encaminhadas para o Departamento de Polícia.

Essa ação faz parte da segunda fase da Operação Dike, que busca apreender celulares, drogas e material ilícito e a prisão de policiais penais envolvidos em atos irregulares e crimes.

Em nota, a Seap garantiu que a "Bahia segue com o compromisso de combater toda e qualquer atividade ilícita dentro do sistema prisional, investigando e punindo nos rigores da lei, toda e qualquer pessoa que tenha envolvimento comprovado nessas ações, em especial, aquelas que envolvam desvios de conduta dos seus servidores. Essas medidas não apenas buscam garantir a integridade e a segurança dentro das unidades prisionais, mas também reafirmam o compromisso da SEAP com a transparência e a moralidade, no exercício de suas atribuições".