Passageiro é morto após motorista por app brigar com motociclista | A TARDE

Uma discussão de trânsito acabou em tragédia em Itabuna, no Sul da Bahia, na tarde de domingo, 05. Um homem de 40 anos foi baleado na cabeça após o motorista do carro de aplicativo em que ele estava se envolver em uma discussão com um motociclista.

De acordo com a publicação do Blog Verdinho Itabuna, após a discussão, os condutores seguiram em sentidos opostos. No entanto, logo em seguida, o motociclista retornou e disparou uma vez contra o veículo. O tiro atingiu o passageiro José Paixão, que foi socorrido com vida para o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, mas não resistiu ao ferimento.

Segundo a publicação, a vítima estava na cidade de Itabuna visitando a sua namorada, que também estava no carro de aplicativo, mas não se feriu. No veículo também havia uma criança, que ficou levemente ferida após ser atingida por estilhaços do vidro do carro. O caso é investigado pela Polícia Civil.

