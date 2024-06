Passageiro morre e motociclista fica ferido após batida com caçamba | A TARDE

O passageiro de uma motocicleta morreu e o motociclista ficou ferido após uma batida com uma caçamba na manhã desta sexta-feira, 31, na BR-116, no trecho da cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 6h30. O motorista da caçamba fugiu após a batida.

De acordo com a PRF, testemunhas contaram que o motorista da caçamba cruzou a pista e atingiu a moto.

O motociclista foi socorrido por uma equipe da ViaBahia, que administra o trecho da rodovia, e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vitória da Conquista. O estado de saúde dele não foi revelado.

O corpo do passageiro, que não teve a identidade revelada, foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). A causa do acidente será definida após a divulgação do resultado da perícia feita no local.

Publicações relacionadas