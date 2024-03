Passageiros se jogam de ônibus durante tentativa de assalto na RMS | A TARDE

Um assalto com uso de força causou terror em passageiros que estavam dentro de um ônibus nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 22, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Assustados, alguns passageiros chegaram pular do coletivo em movimento e se machucaram.

O crime foi detalhada pela Polícia Civil. O ônibus trafegava na região da Avenida Jorge Amado quando três bandidos armados subiram no veículo e subtraíram dinheiro do motorista e pertences dos passageiros.

Um dos criminosos efetuou um disparo dentro do coletivo e deram uma coronhada na cabeça de um passageiro, que ficou ferido [vídeo]. Duas vítimas pularam do ônibus em movimento, se machucaram e foram posteriormente atendidas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Policiais militares do 12º BPM foram acionados após o roubo e, de acordo com a Polícia Militar, os passageiros sofreram ferimentos leves. O disparo da arma de fogo não teria atingido nenhum passageiro.

Os passageiros foram atendidos pelo Samu e as guarnições da unidade realizam rondas na busca aos criminosos, que fugiram após o crime.

Depoimentos foram coletados e diligências investigativas são realizadas para prender os suspeitos.





Reprodução | Redes Sociais