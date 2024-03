Passageiros Travessia Salvador-MarGrande encontram embarque tranquilo | A TARDE

O embarque neste domingo, 25, da Travessia Salvador-Mar Grande encontra-se tranquilo, tanto no Terminal Náutico da Bahia, na capital, como no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, o acesso acontece sem filas. O sistema opera com seis embarcações, que cumprem horários pontuais de saída de meia em meia hora. Quando o fluxo de passageiros exige, são abertos horários extras.

O movimento maior ocorre no Terminal Náutico por conta do embarque de usuários para as praias da Ilha de Itaparica, que devem receber grande número de visitantes neste domingo. A Ilha tem manhã de sol, com temperatura média de 28 graus, segundo a previsão de tempo. Hoje a última saída de Salvador está programada para as 18h. De Salvador, 19h30.

Tarifas

De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 7,50. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 10. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 9,30 e domingos e feriados, R$ 11,80.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

A linha marítima Salvador-Morro de São Paulo registra movimento moderado de embarque no Terminal Náutico da Bahia. O primeiro catamarã saiu às 8h30 para o Morro o próximo deixará o Terminal Náutico às 9h. As demais partidas vão ocorrer às 10h30, 13h e 14h30. De Morro de São Paulo, o primeiro catamarã zarpa às 9h. Os demais horários deste domingo serão feitos às 11h30, 13h, 14h e 15h.

A viagem de catamarã no percurso Salvador-Morro de São Paulo dura em média 2h e 20m. A passagem custa R$ 151,31, de Salvador para Morro, e R$ 138,71, no sentido inverso. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou débito.

Escunas de Turismo

O movimento de embarque no Terminal Náutico é intenso neste domingo para as escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos- os- Santos. As escunas começaram a sair às 8h e só retornam às 17h30. O passeio inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. A tarifa do passeio é R$ 100.