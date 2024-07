Passagem do fogo simbólico em Camaçari acontece neste domingo, 30

- Foto: Reprodução

Camaçari vai receber neste domingo, 30, a passagem do Fogo Simbólico do 2 de Julho, evento histórico que celebra a Independência do Brasil na Bahia, que este ano completa 201 anos.

Tendo como temática “O Caboclo é nosso, é de Camaçari”, esta será a segunda vez que o município recepciona a condução da tocha, oportunidade que contará com ampla programação, envolvendo atividades culturais, cívicas e esportivas.

A partir das 11h30, o Movimento Percussivo Beira de Rua se apresentará durante a parada do fogo simbólico na Avenida 28 de Setembro (antiga Radial A), próximo ao cruzamento com a Rua Humberto de Campos. Às 12h, tem início, no estacionamento da Prefeitura de Camaçari, o Samba da Independência, que reunirá shows dos grupos Samba Chula Filhos de Oyò, Samba na Praça e D’Resenha.



A cerimônia de solenidade tem previsão de início às 13h, no Paço Municipal da Prefeitura de Camaçari, quando haverá o hasteamento das bandeiras do Brasil, da Bahia, e de Camaçari; bem como a execução dos hinos cívicos pela Filarmônica 28 de Setembro, que contará com as presenças do prefeito Elinaldo Araújo e demais autoridades municipais.

Percurso

O roteiro, que compreende o Recôncavo Norte, terá saída de Mata de São João, seguindo para Dias d’Ávila, Camaçari e, por fim, Lauro de Freitas, de onde segue para Simões Filho, integrando o percurso tradicional. No município, o trajeto tem início previsto para às10h30, na Via Frontal, no Polo Industrial de Camaçari, seguindo para a Rodovia BA-093, que liga a Simões Filho, e BA-512, nas imediações da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) – Campus Camaçari.

A tocha passará pelos bairros Santo Antônio e São Vicente, pela Avenida 28 de Setembro, Praça Abrantes, Rua Adelina de Sá, Centro Comercial, Praça Desembargador Montenegro, Rua Eixo Urbano Central, Rua do Alecrim, Avenida Luís Eduardo Magalhães, e Rua Francisco Drumond, com parada no Paço Municipal.

Em seguida, o roteiro segue pela Rua do Contorno do Centro Administrativo, avenidas Jorge Amado e Industrial Urbana, Estrada da Cascalheira (BA-531), Cajazeira de Abrantes, Estrada do Coco (BA-099), finalizando próximo às margens do Rio Joanes, no limite com Lauro de Freitas.

Ao todo, 40 pessoas vão conduzir o fogo simbólico. A participação delas acontece por meio do procedimento de inscrição realizado pela Secretaria da Cultura (Secult). São elas: Cristina Santos da Conceição, Matheus Silva Santos, Adilson Soares dos Santos, Abimael Ammon Nascimento Costa, Laura Isabel Ribeiro Correia, Gilney Matos de Oliveira, Roberta Catarine Nepomuceno Rocha, Analice de Jesus da Silva, Nivanildo Santos da Silva, Lucas Dantas Amorim, Viccenzo Andrade Ferrari, Kaua Feliphe Amorim, Luís Henrique Cabral, Leila Santos Borges Nunes, Grasiela Morais da Silva Matias, Adriana Souza Dia e Vanderlan Oliveira da Silva.

Também estão inscritos, Marcilene Cristina Dias da Silva, Everton Silva Pereira, Roberto Nascimento de Carvalho, Marilene Pereira de Jesus, Harrison Freitas de Lima Junior, Lolita Garmeron, Eduardo dos Santos, Márcio Cristino dos Santos, Maria Helena do Rosário Cruz, Valdeisa Ribeiro da Silva, Marcos Elder Vieira de Carvalho, Nilson Conceição Carvalho, Delmon Nunes Gonçalves, Lidiane Bispo Trindade Pinto, Rosane Mendes Silva D’Andreamatteo, Noel Marinho da Conceição, Luis Augusto Rocha Mascarenhas Gonçalves, Alan Lenon Oliveira Dourado, Maria Eduarda Caldas Lima, Lourival Melo Duarte, Dilma Maria Mendes de Souza e Robert Cayqye Oliveira Cedraz.

Além dos inscritos, ainda participam da condução da tocha do Fogo Simbólico do 2 de Julho em Camaçari, atletas do município, habilitados através da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Sejuv), bem como autoridades municipais.