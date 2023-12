Pastor é preso por suspeita de estuprar criança de 10 anos na Bahia | A TARDE

Um pastor de 44 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta segunda-feira, 4, por suspeita de estuprar uma criança de 10 anos na cidade de Santa Maria da Vitória, na região oeste do estado da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime alega ser pastor de uma igreja evangélica e as informações preliminares apontam que ele utilizava do ofício para praticar os atos criminosos.

Na ocasião, o celular do suspeito foi apreendido e passará por perícia, pois a polícia deve apurar se encontra algo relacionado à pedofilia. O pastor está à disposição da Justiça na delegacia de Santa Maria da Vitória.