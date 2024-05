Patrulhamento e ações contra facções em Feira são reforçados | A TARDE

O patrulhamento e as ações de inteligência contra facções criminosas em Feira de Santana foram intensificados pelas forças estaduais de segurança pública.

Em recentes operações na cidade, armas de fogo e munições foram apreendidas em diferentes áreas. Na Queimadinha, após confronto com a Rondesp Leste, uma submetralhadora, carregador e munições foram recolhidos.

Em outra ação, no bairro de Baraúnas, um traficante foi detido pela 67ª CIPM após tentar fugir ao avistar as equipes policiais. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38 e munições.

As operações continuam em andamento, com unidades policiais territoriais e especializadas reforçando o combate ao crime na região.

Autoridades solicitam a colaboração da população e pedem que informações sobre criminosos armados sejam repassadas pelos números de telefone 190 (Cicom) e 181 (Disque Denúncia). Essa parceria é fundamental para manter a segurança e a tranquilidade na cidade.

