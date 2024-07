PEC das praias é tema de evento na Associação Náutica da Bahia

Dr. Georges Humbert destacou que PEC não trata de praia, já que se trata de bem comum indisponível - Foto: Divulgação

O desdobramentos da PEC das Praias foi tema, esta semana, de palestra realizada pela Associação Náutica da Bahia (ANB).

O evento foi realizado no Museu do Mar Aleixo Belov, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, onde reuniu diretores da entidade, empresários, ambientalistas e interessados na temática náutica.



A palestra ministrada pelo professor, doutor e mestre em Direito do Estado, Georges Humbert, esclareceu mitos e verdades sobre o polêmico projeto de lei.

“É importante esclarecer que a PEC não trata de praia, que é um bem comum indisponível”, destacou o especialista.

Além do anfitrião, o empresário e navegador Aleixo Belov, o evento teve a presença de Eliana Dumêt, representando a prefeitura de Salvador, Larissa Nabuco, representando a Fundação Aleixo Belov, Moisés Cafezeiro, presidente do Observatório Baía de Todos-Os-Santos e da artista baiana Ana Laura Lacerda, que levou um toque da Arte do Mar para o evento com a exposição de uma das suas obras intitulada Regata.