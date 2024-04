Peças usadas são transformadas em novas em centro de Lauro de Freitas | A TARDE

Entra roupa velha, sai roupa nova. É assim que se empenha o Projeto Repense Reuse, que através do reaproveitamento de peças, realiza ações sustentáveis promovendo a economia circular ao dar uma segunda vida ao têxtil.

O projeto, que está no Brasil, Europa, América do Norte e África, também tem um Centro de Triagem em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, que é responsável por coletar e separar materiais que chegam por meio de doações depositadas nos contêineres espalhados nos bairros da capital baiana. Além de roupas, o projeto também tem encontrado maneiras inovadoras de reaproveitar calçados.

Logo após o processo, é feita a junção dos pares, verificando também a qualidade das peças. O calçado passa então por uma limpeza e, se necessário, por um novo reparo sem a utilização de produtos químicos e com máquinas disponíveis na oficina.

Os calçados, antes de se transformarem em novas, passam pelas mãos de Leonardo Barradas, auxiliar do setor de sapatos do Repense Reuse, responsável pela triagem, classificação, reparo e higienização das peças.

Para ele, o curso de qualificação de reparos e consertos em calçados do projeto, é uma oportunidade de se aprimorar e poder contribuir com o meio ambiente. “A motivação que tenho em atuar na área, especificamente no Projeto Repense Reuse é saber que faço parte de algo muito maior do que eu posso ver. Não é apenas uma simples triagem de sapatos, é sustentabilidade, é saber que estou contribuindo para um mundo melhor de se viver no futuro com menos descartes irregulares e mais equilíbrio ambiental e social”, ressalta Leonardo.

A Gerente de Produção e Operação do Centro de Triagem, Silvonei Santos, afirma que a iniciativa do projeto estimula a economia e o desenvolvimento local e social. “Sempre ressaltamos que o Repense Reuse é para a sociedade. E esta contribuição, além de gerar impactos ambientais positivos, geram recursos para que possamos promover projetos sociais que transformam vidas”, pontua. Mensalmente são coletados pelo Centro de Triagem do Repense Reuse entre 1.000 e 2000 quilos de sapatos que podem ser destinados à revenda e parcerias com brechós.

Coleta de roupas

As peças podem ser depositadas em coletores instalados em locais públicos e privados em Salvador e região. Ao total são 140 contêineres instalados nos bairros Imbuí, Amaralina, Jardim Armação, Águas Claras, Pituba, Caminho das Árvores, Costa Azul, Itaigara, Boca do Rio, Barra, Ondina, Corredor da Vitória, Canela, Cajazeiras, Castelo Branco, Barris, Piedade, Lapa, Pituaçu, Patamares, Pernambués, Piatã, Itapuã, Lobato, Stella Maris, Stiep, San Martin. Na região metropolitana, os coletores estão localizados em Vilas do Atlântico, Abrantes, Arembepe, Guarajuba, Itacimirim, Praia do Forte e Camaçari.

Projeto Repense Reuse

Iniciado no Brasil em 2021, o Repense Reuse é um projeto da Humana Brasil que coopera para o desenvolvimento sustentável 100% focado na economia circular e desenvolvimento social. Sua atuação é na recolha e gestão de têxteis usados alinhado com a estratégia para uma economia circular, baseada no respeito pela hierarquia dos resíduos, promovendo o prolongamento da vida útil dos têxteis e executando um serviço público de coleta seletiva de qualidade que prioriza critérios técnicos ambientais e sociais.