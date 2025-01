Pedágio da Linha Verde terá novas tarifas a partir de 26 de dezembro

Praça de pedágio da Linha Verdde - Foto: Divulgação | CLN

Os pedágios da Concessionária Litoral Norte (CLN), administrada pela Monte Rodovias, serão reajustados a partir da meia-noite do dia 26 de dezembro de 2024, passando de R$ 9,00 para R$ 9,30 para veículos de passeio nos dias úteis.

De acordo com a empresa, a medida é uma previsão contratual de reajuste anual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), autorizada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), e publicada neste sábado, 21, no Diário Oficial Estado da Bahia (DOE).

De acordo com o diretor-presidente da Litoral Norte e Bahia Norte, Guilherme Freire, os recursos provenientes do reajuste tarifário são destinados a investimentos em melhorias na infraestrutura rodoviária, visando proporcionar uma experiência mais segura e eficiente para os usuários, que contam com manutenção constante, modernização tecnológica e projetos para minimizar impactos ambientais.

“Sabemos da importância da BA-099 para nosso estado. Portanto, sempre reiteramos nosso compromisso em oferecer a melhor experiência possível aos nossos usuários, para que possam transitar por nossas rodovias com agilidade e segurança. Além disso, sempre reforçamos nosso compromisso social e de desenvolvimento econômico das regiões que estamos inseridos. Ao todo, em 2024, foram 35 projetos realizados, impactando mais de 15 mil pessoas do nosso entorno”, ressaltou.

A CLN é responsável pela gestão e manutenção da BA-099, conhecida como Estrada do Coco e Linha Verde. Essa rodovia estadual conecta a Região Metropolitana de Salvador ao Litoral Norte da Bahia, cortando municípios como Camaçari, Lauro de Freitas, Mata de São João e Entre Rios. A BA-099 se estende até a divisa com o estado de Sergipe.

Segundo a concessionária, circulam uma média de 24 mil veículos por dia na BA-099 e o valor do pedágio arrecadado é destinado para o revestimento asfáltico, capinação, limpeza e manutenção de placas de sinalização, drenagem, sinalização horizontal, manutenção do paisagismo, que realiza limpeza e conservação de canteiros; além de outros serviços, como os atendimentos médico-hospitalar e mecânico disponíveis 24h, todos os dias da semana.

O atendimento pode ser acionado, a qualquer momento, pelo telefone de emergência 0800 071 3233 (CLN), sendo prontamente conduzido pela equipe do Centro de Controle Operacional – responsável pelo monitoramento da rodovia.