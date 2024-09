Pedra encontrada na Bahia é leiloada por no mínimo R$ 150 milhões

Outras duas pedras semelhantes foram encontradas na mesma região - Foto: Divulgação

Nesta terça-feira, 10, acontece o leilão de uma pedra preciosa encontrada em Pindobaçu, no norte da Bahia. O leilão eletrônico, conduzido pela empresa Grandes Leilões, começará às 11h, com um valor mínimo de R$ 150 milhões, abaixo do valor estimado de US$ 165 milhões. O item possui 227 quilos, matriz preta e esmeraldas verdes.

Leia mais

>> Mecânico, garçom e muito mais; veja vagas do Sine nesta terça

>> Ônibus elétrico passa por testes em linha da Lapa a partir desta terça



A pedra, que foi encontrada a 234 metros de profundidade em uma mina, está guardada em um cofre devido ao seu alto valor. Outras duas pedras semelhantes foram encontradas na mesma região: uma foi leiloada em maio por R$ 175 milhões e a outra está com um grupo empresarial dos EUA após um furto em 2001.