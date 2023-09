Pedras preciosas são apreendidas com homem na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 15 papelotes contendo uma variedade de pedras preciosas, incluindo esmeraldas, topázio, citrino, quartzo, entre outras. O flagrante foi registrado durante fiscalização na BR 116, trecho da cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia.

De acordo com os agentes, durante a abordagem a um veículo, os policiais encontraram as pedras preciosas embaladas em papelotes dentro de uma bolsa. O motorista alegou que estava envolvido no ramo de extração de minérios e que naquele momento estava a caminho de Campo Formoso onde iria comercializar as joias.

Ainda de acordo com a PRF, o homem não apresentou os documentos necessários para o transporte e venda dos minerais. Ele foi apresentado, junto com o material, na delegacia da cidade. A exploração mineral, conhecida como "garimpo", não é uma atividade ilegal no Brasil. Porém, a prática deve seguir as regulamentações e legislações vigentes no país.