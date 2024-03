Pela primeira vez, Paulo Afonso registra chuva de granizo | A TARDE

Moradores de Paulo Afonso, no norte da Bahia, registraram em vídeo a primeira chuva de granizo a atingir o local, na última sexta-feira, 23.



A informação sobre o ineditismo do fenômeno no município é da Codesal da cidade. Também na sexta, ruas ficaram alagadas, casas foram destelhadas e árvores sofreram queda, por conta das fortes chuvas e ventos.

Ninguém ficou ferido por consequência do temporal, mas 15 pessoas estão desabrigadas e 33 famílias estão desalojadas. Com informações do portal G1.