Período da vindima tem enorme potencial turístico em Morro do Chapéu, diz prefeita Juliana Araújo

- Foto: Divulgação

A prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Araújo (PDT), participou neste sábado da colheita da safra da uva, também conhecida como “vindima”, na vinícola Vaz, uma das cinco em operação no município. O evento contou com a presença de cerca de 250 pessoas, entre elas o secretário de Agricultura do Estado, Wallison Tum, proprietários de vinícolas, autoridades locais, turistas e potenciais investidores.

O proprietário da vinícola Vaz, Jairo Vaz, enalteceu os investimentos que estão sendo feitos no município para o desenvolvimento da vitivinicultura. A vindima ocorre duas vezes por ano, no verão e no inverno, o que evidencia a capacidade produtiva dos vinhedos de Morro do Chapéu.

Juliana Araújo anunciou que a via que dá acesso à Vaz e a outras duas vinícolas da cidade passará a se chamar Caminho dos Vinhos. “Nós temos aqui três vinícolas e, no final, temos um ponto turístico maravilhoso que é o Morrão, com o pôr do sol mais bonito de Morro do Chapéu”, disse a prefeita.

“Nós estamos cada vez mais estimulando e buscando atrair investimentos para a vitivinicultura, de forma a ampliar a geração de emprego e renda e transformar Morro do Chapéu num dos principais destinos turísticos da Bahia. E esse período da vindima mostra que temos um potencial enorme para crescer ainda mais nesse setor”, acrescentou a prefeita.

Além da Vaz, outras quatro vinícolas estão em operação na cidade: Reconvexo (com vinhos já premiados), Sertânia, Santa Maria, Vinhas do Morro. Outras três estão em fase de implantação. Morro do Chapéu é conhecida como a Capital do Vinho da Chamada Diamantina, título concedido pela Lei 14.683 de 2024.

Além da vitivinicultura, Juliana Araújo salientou os demais potenciais turísticos da cidade, citando as belezas naturais e os dois grandes eventos promovidos pela prefeitura: a Feira Agropecuária, que acontece em maio, e o Festival de Inverno, realizado em agosto.