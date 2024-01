Pescador é achado morto em lagoa | A TARDE

Um pescador foi encontrado morto na região da Lagoa Antônio Teixeira Sobrinho, em Jacobina, no norte da Bahia, nesta quinta-feira, 11.

A vítima foi identificada com Alfredo da Silva, de 59 anos, e, segundo família, ele se afogou após passar mal. Alfredo morava perto da lagoa e, por isso, costumava pescar no local com frequência, inclusive durante a noite. Depois, ele comercializava os peixes no bairro Catuaba.

Conforme informou a família, na última semana Alfredo teria reclamado de mal estar e dor nas pernas, mas não quis ir ao hospital. Por isso, a família suspeita que ele tenha se sentido mal e se afogado em seguida. Apesar disso, as informações não foram confirmadas pela polícia e a causa da morte só será confirmada após necropsia.

O corpo do pescador foi levado para o instituto Médico Legal (IML) de Jacobina. A previsão é que a liberação seja feita na manhã de sábado (13), mesmo dia em que estão previstos o velório e o enterro.