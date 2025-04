Petrobras e Braskem assinam acordo para estudos de captura e armazenamento de carbono na Bahia

- Foto: Agência Petrobras

A Petrobras e a Braskem celebraram, nesta sexta-feira (28/3), a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU, na sigla em inglês) com o objetivo de aprofundar os estudos de oportunidades de projetos de captura e armazenamento de carbono (CCS - Carbon Capture and Storage) na Bahia. O evento ocorreu no Edifício Torre Pituba, em Salvador, que é a sede da Petrobras na Bahia. O MoU oficializa que as empresas pretendem estudar potenciais modelos de negócio mutuamente benéficos na economia de baixo carbono, em processos que visam reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera.

As companhias buscarão avaliar, conjuntamente, aspectos técnicos relacionados à captura, transporte e armazenamento do CO2, bem como potenciais modelos de negócio entre as empresas. Essa iniciativa pode representar o desenvolvimento inicial de um hub na região. No hub, o CO2 é capturado em diferentes localidades e fontes de emissão (indústria petroquímica, refinaria, indústria de aço, termoelétricas, entre outros) e transportado por meio de uma malha de gasodutos conectada, que pode ser compartilhada e otimizada para o armazenamento de grandes quantidades de CO2 em reservatórios geológicos adequados e monitorizados.

Para o Gerente Geral de Concepção e Implantação de Projetos de Energias Renováveis, Jair Toledo, a adoção deste conceito de hub, com a utilização de malhas conectadas, potencializa a viabilidade técnica e econômica, favorecendo a utilização do CCS como uma opção relevante de descarbonização em larga escala. “O segmento petroquímico é uma das áreas em que a Petrobras pode agregar muito valor, em possíveis parcerias de negócio de baixo carbono, como também em acordos comerciais vinculados aos projetos que a companhia desenvolve no setor. Isso pode envolver não somente CCS, mas também energia renovável, hidrogênio e seus derivados e combustíveis de baixo carbono”, explicou Jair Toledo.

O acordo é mais uma das iniciativas que a Petrobras desenvolve em conjunto com empresas líderes em seus segmentos de atuação. “O MoU demonstra o compromisso das duas companhias, Petrobras e Braskem, em construir um futuro mais sustentável, com uma transição para uma economia de baixo carbono de forma justa e inclusiva”, garantiu Jair Toledo.

Na base de Taquipe, a cerca de 80 km da capital baiana, a Petrobras já iniciou o mapeamento de reservatórios geológicos que podem se configurar como opção segura de armazenamento do carbono. A companhia também já estuda em locais na Bahia, instalações seguras para integrarem a infraestrutura do hub de CCS no Estado.

O Gerente Executivo de Terras e Águas Rasas da Petrobras, Stenio Jayme, destaca a relevância da iniciativa para a região: “A Bahia é um local muito promissor para o CCS, bem como para outros negócios de baixo carbono. Pretendemos usar todo nosso conhecimento adquirido ao longo das últimas décadas para viabilizar projetos que apoiem o Brasil na sua trajetória de transição energética justa, envolvendo sempre o desenvolvimento econômico, social e ambiental do País, objetivo que faz parte do DNA e da história da Petrobras”, garantiu.

A Braskem, na sua jornada de descarbonização, já implementou um vasto portfólio de iniciativas de descarbonização agregando ao mesmo tempo competitividade ao negócio. Já são mais de 1 milhão de toneladas de CO2 em iniciativas implementadas com ganhos de competitividade, o que representa em torno de 10% do seu inventário de carbono de escopo 1 e 2. Mas os desafios de descarbonização setoriais e globais são exponenciais. Por isso, estudos, prospecções, e desenvolvimento de parcerias considerando rotas tecnológicas diversas são fundamentais. “Acreditamos que as sinergias entre Braskem e Petrobras tenham potencial decisivo para o estabelecimento de uma transição energética mais célere, e condizente com a realidade nacional. O CCS é sem dúvida uma rota, que merece ser melhor estudada técnica e economicamente, pelo seu poder de abatimento e pela sua penetração a nível mundial. E por isso estamos felizes em nos unir à Petrobras para este desenvolvimento”, afirma Gustavo Checcucci, Diretor de Energia e Descarbonização da Braskem.

Sobre a Braskem

