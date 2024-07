PF cumpre mandados contra fraudadores de seguro DPVAT na Bahia

A investigação iniciou a partir de informações repassadas pela Caixa - Foto: Divulgação

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 17, a Operação Lesão Fake, com cumprimento de mandados de busca e apreensão, na cidade de Itabuna/BA, em investigação contra fraude no recebimento de seguro DPVAT.

A investigação iniciou a partir de informações repassadas pela Caixa Econômica Federal que indicavam a suspeita de crimes de apropriação indébita e ou estelionato, com vistas ao recebimento de seguro DPVAT, em razão de lesões decorrentes de acidentes automobilísticos.

No decorrer das investigações foi constatado que as condutas delituosas abrangeram um grande número de pedidos de indenizações por acidentes de trânsito, com documentos inidôneos.

Na apuração dos fatos também foram reunidos substanciais indícios de que os documentos, enviados via aplicativo APP DPVAT CAIXA, foram intencionalmente preparados/montados com informações inidôneas, engendradas pelos investigados.

Leia mais:

Homem é preso ao tentar invadir delegacia para agredir mulher