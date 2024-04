PF deflagra operação em combate à mineração ilegal de ouro na Bahia | A TARDE

A Polícia Federal deflagra, na manhã desta quarta-feira, 17, a Operação Serra Dourada, com o objetivo de cumprir mandados judiciais decorrentes de investigação relativa à mineração ilegal de ouro, no município de Santaluz, na Bahia.

Segundo a corporação, a ação é um desdobramento da Operação Garça Dourada, deflagrada em 6/6/2023, quando se identificou que os investigados, há anos, praticavam a extração ilegal de ouro na região de Santa Luz, tendo evoluído no crime para a construção de laboratórios, onde recebem e refinam “rejeitos” de moagens executadas por garimpeiros ilegais, com processo químico industrial. O ouro é extraído do “rejeito” por meio do procedimento da lixiviação, com a utilização de grande quantidade de cianeto de sódio.

Observa-se que a utilização ilícita de cianeto de potássio ou cianeto de sódio, substâncias altamente tóxicas e cuja compra e uso são controlados pelo Ministério do Exército, pode causar grande impacto para a saúde humana e para o meio ambiente local.

Na atual fase da investigação, foram identificados comerciantes que adquirem o ouro extraído ilegalmente na região para revenda em outros estados da Federação, em forma de barra ou já transformados em joias.

Os investigados irão responder pelos crimes de usurpação de bens da União, associação criminosa, posse de artefatos explosivos, extração ilegal de recursos minerais, uso/armazenamento ilícito de substância tóxica, perigosa e nociva e lavagem de dinheiro. As penas, somadas, podem chegar a 29 anos de reclusão.