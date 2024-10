PF deflagra operação em Salvador contra 'falsificação de dinheiro'

Imagem ilustrativa - Foto: Divulgação

A Polícia Federal e o Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (GAECO/ BA) estão cumprindo três mandados de busca e apreensão nas cidades de Feira de Santana e Salvador , na manhã desta quarta-feira, 2, durante a Operação Nigromante. Os mandados judiciais são decorrentes de investigação relativa à venda de cédulas falsas, através de grupos de aplicativo de mensagens



Segundo a PF, a investigação se iniciou com a prisão em flagrante de um homem, em 31 de agosto de 2023, ao receber uma encomenda em seu local de trabalho, na cidade de Santa Bárbara, contendo cédulas falsas de R$ 100 em seu interior.



A Polícia Federal efetuou a prisão em flagrante logo após a entrega da correspondência, sendo apreendidas as cédulas falsas e o aparelho celular do detido.

Com a análise do conteúdo do aparelho celular apreendido, foi possível identificar a existência de vários grupos em aplicativo de mensagens cujo objetivo seria a comercialização de produtos ilícitos, desde cédulas falsas a cartões de crédito clonados.

Na data de hoje, estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão nas cidades de Feira de Santana e Salvador, todos expedidos pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Feira de Santana.