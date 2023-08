PF faz operação contra fraudes bancárias de mais de R$ 1 milhão na BA

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 3, operação policial visando reprimir fraudes bancárias na Caixa Econômica Federal, com uso de documentos falsos e pagamentos via PIX na Bahia.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado, sendo um em Salvador e outro no município de Feira de Santana. Outras medidas cautelares foram deferidas e estão em fase de implementação.

A PF informou que a fraude envolveu um valor que supera R$ 1 milhão. O delito apurado na operação é previsto no Art. 171, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, além de outras que porventura possam ser constatados no curso da investigação, sobretudo com o resultado obtido com a aplicação das medidas cautelares.