PF incinera mais de duas toneladas de drogas no sudoeste da Bahia | A TARDE

A Polícia Federal realizou, nesta sexta-feira, 27, uma operação para incinerar mais de duas toneladas de maconha, que foram apreendidas em um fundo falso de um caminhão frigorífico, na última segunda-feira, 23, pela Polícia Rodoviária Federal, em Vitória da Conquista, Sudoeste da Bahia.

A destruição da droga foi precedida de autorização judicial e realizada com a presença das autoridades ministerial e sanitária.

Apreensão

A apreensão realizada no Km 870 da BR 116, na última segunda-feira, 23, encontrou 2.162 (dois mil, cento e sessenta e dois) quilos de maconha. Foi a segunda maior ocorrência do ano registrada nas rodovias federais da Bahia.

O caminhão trafegava na rodovia com uma antena metálica instalada na parte frontal do veículo que se projetava sobre a via.

Policiais abordaram o caminhão com placas do Paraná. Dentro do veículo estava o motorista de 32 anos. Aos policias, ele disse que retornava de Cascavel (PR), onde teria deixado um carregamento de frutas. Informou também que o baú estava vazio, apenas com alguns paletes de madeira.

Após vistoriar o compartimento de carga e abrir a porta do baú, os agentes sentiram um forte cheiro de maconha e encontraram um fundo falso, onde estavam escondidos vários tabletes da droga. A carga ilícita renderia quase 5 milhões de reais ao tráfico de drogas.

O motorista confessou que recebeu uma proposta no valor de R$ 20 mil para levar a droga de São Paulo até a cidade de Campina Grande, na Paraíba.

Em seguida, o motorista, o caminhão e todo o produto ilícito apreendido foram encaminhados para a Polícia Federal de Vitória da Conquista, para lavratura do flagrante referente ao crime previsto na Lei de Drogas.